"Troppe ombre sul nuovo stadio, subito discussione in consiglio" Le preoccupazione del consigliere di minoranza Francesco Iandolo

La notizia uscita oggi sulla stampa cittadina circa l’imminente (?) delibera di giunta sul Project Financing del nuovo stadio dipingono un quadro davvero preoccupante.

È vero che al momento sono solo indiscrezioni ma il punto centrale è proprio questo. Dal giorno della presentazione del progetto sono passati cinque mesi e a parte consulenze e conferenze dei servizi inaccessibili di fatti se ne vedono ben pochi. E quella che burocraticamente era solo una formalità, cioè la protocollazione della richiesta, è rimasto l’unico momento pubblico di una vicenda che rischia di diventare l’ennesimo fallimento di un amministrazione non capace di dialogare per realizzare progetti ambiziosi.

Lo abbiamo detto sin dall’inizio: che lo stadio vada fatto è senza ombra di dubbio ma per farlo non avremmo fatto sconti sulla tutela dell’interesse pubblico dell’opera in nome del quale non dovrebbe essere consentito fare speculazioni edilizie e stravolgimenti urbanistici.

E per fare questo l’unico modo per salvaguardare l’opera è invertire le discussioni e portare, al più presto, prima in Consiglio Comunale il dibattito sul nuovo stadio. Dovrebbe essere l’interesse di tutti: della giunta, della società sportiva, della città e anche di tutto il Consiglio Comunale. Dovrebbe essere anche l’impegno del gruppo consiliare direttamente riferimento dell’imprenditore che lo ha proposto al pari del componente in giunta che pure è rimasto in silenzio di fronte all’ennesimo pasticcio che l’amministrazione sta preparando e che rischia davvero di far saltare tutto. Bisognerebbe tirare fuori dal pettegolezzo e dal chiacchiericcio tutte le questioni, pretendere di capire davvero cosa c’è dietro agli annunci stratosferici per ragionare solo ed esclusivamente sui fatti.

Per questo nelle prossime ore invierò una nota alla Giunta e alla presidenza del consiglio per chiedere che al più presto l’argomento possa approdare in aula auspicando, nel frattempo, la disponibilità al confronto nell’interesse della città partendo da questo tema per recuperare una discussione generale sulle strutture sportive della città chiuse come la Piscina comunale o scarsamente manutenute e inutilizzabili.