Camminata Rosa: gran finale con Saveriano, Pierri, Bianco e tanti ospiti L'evento pomeridiano chiude la giornata tra arte, musica e spettacolo a Rione Mazzini

Dalla Camminata allo Spettacolo della Vita Una domenica tutta in rosa quella del dodici settembre ( promossa dal Dottor Carlo Iannace ed a cura delle Associazioni Donne in Rosa ) Ecco il programma:

Mattina: Partenza da Viale San Modestino Mercogliano con arrivo ad Avellin per le ore 12 presso la Chiesa Ss.ma Maria d Montevergine (Rione Mazzini-AV) Dalle ore 17:00 alle 22.00 via allo spettacolo The Power Of Pink MusicArtFest TV. Ci sarà un Grande Palco Rosa & Tv Show in Città ( Piazza Mazzini, Avellino ) con tanti ospiti tutti Uniti per la Vita. Ci saranno sul palco Giuseppe Joy Saveriano (Conduttore TV) Carmen Pierri (Vincitrice The Voice of Italy - RAI), Gaia Bianco (Vinc. Casa Sanremo),Il Cervello & i Flussi di Coscienza ( direttamente da Sanremo Rock 2021 ), *Blanti Sax (sassofono d' Italia),Benedetta Tirri (cantante) , Chronos Jazz Duo, I Sognatori ( Friends Music Band ), Havana Dance ( Salsa Show, Son & Cuba) I Koala (Pop Rock Band 60-70),Emittente 15 ( Music Band 70-80) con Finale Spettacolo Pirotecnico.