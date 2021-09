Iannace: "Green pass, mascherine e distanziamento. Camminata rosa in sicurezza" L'appello del senologo: rispettate le regole

"Mi auguro che quella di domenica sarà una giornata speciale, durante la quale tutti riflettano sull'importanza delle cure mediche, sulla necessità del sostegno terapeutico, della prevenzione e della solidarietà". Il senologo Carlo Iannace, emozionato, aspetta la partenza di domenica mattina alle ore 8.30 della settima camminata rosa. Start and go da Mercogliano e approdo ad Avellino, questo il tragitto della manifestazione. Una edizione che si carica di contenuti e iniziative, anno dopo anno, nel segno della prevenzione e lotta contro il cancro al seno. "Il motto di quest'anno sarà quello della sicurezza. Anche grazie alla preziosa sinergia con amministratori e volontari siamo pronti a sfilare in piena sicurezza. Si dovrà essere muniti di green pass e sarà misurata la temperatura per marciare. Ogni persona, che entrerà nel corteo, farà parte di un sottogruppo connotato dal colore diverso di uno striscione. Si camminerà per gruppi e distanziati, così da poter svolgere la Camminata Rosa in piena sicurezza. Ovviamente tutti dovranno indossare, rigorosamente, la mascherina". Quindi l'appello del senologo Iannace è dedicato al rispetto delle regole anti contagio. "Ci auguriamo che presto il covid diventi un brutto ricordo - spiega -. Questa pandemia ci ha cambiato la vita. Siamo tutti diversi dopo un anno e mezzo di restrizioni e disagi". Anche quest'anno la solidarietà e impegno civico diventeranno gesto concreto in favore delle donne in lotta contro il cancro. I soldi raccolti verranno devoluti per l’acquisto di un casco refrigerante da donare al reparto di Oncologia dell’Ospedale Moscati, strumento fondamentale per dare supporto e sollievo alle donne nelle fasi della chemioterapia, l’ipotermia indotta da questo casco è utile nel ridurre la perdita dei capelli nelle pazienti, migliorandone anche lo stato psicologico. In occasione della camminata Rosa ci sarà anche il camper della salute dell'Asl per vaccinare tutti i cittadini con più di dodici anni. Due le tappe una a Mercogliano per la partenza e una seconda a RIone Mazzini all'arrivo.

La Settima edizione della Camminata partirà da Mercogliano arriverà ad Avellino in mattinata, per la celebrazione eucaristica nella chiesa Maria Santissima di Montevergine a rione Mazzini. Dopo prenderà vita lo spettacolo The Power of Pink - MusicArtFest TV. Dalle 17:00 alle 22:00 si alterneranno sul palco tanti artisti che portano l’Irpinia della musica, del cinema e della televisione in tutta Italia. Diretti e presentati dal conduttore e attore Giuseppe Joy Saveriano, ormai da anni voce della Camminata Rosa, allieteranno il pubblico in rosa in Piazza Mazzini: Carmen Pierri, cantante vincitrice di The Voice of Italy – RAI, Gaia Bianco, la voce vincitrice di Casa Sanremo, la band Il Cervello & i Flussi di Coscienza direttamente da Sanremo Rock 2021, Blanti Sax, sassofono d'Italia, la cantante Benedetta Tirri, i Chronos Jazz Duo, I Sognatori - Friends Music Band, i ballerini di Havana Dance - Salsa Show, Son & Cuba, i Koala - Pop Rock Band ‘60-‘70, Emittente 15 - Band ‘70-‘80. A concludere la lunga giornata in rosa all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del divertimento, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che ci farà alzare ancora una volta gli occhi al cielo e sentirci parte di una grande famiglia, quella di The Power of Pink. L’evento sarà replicato in tv sul canale 696 OttoChannel nei giorni successivi.