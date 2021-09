Orari scaglionati e più bus in strada: così riparte la scuola Posticipata anche l'apertura dei negozi, ad eccezione delle cartolibrerie

Anche la scuola riparte con regole precise per arginare possibili nuove ondate di Covid. Il provveditore provinciale Rosa Grano ha incontrato in giornata i dirigenti scolastici delle superiori per definire un piano per la ripartenza sulla falsariga di quello previsto per i trasporti e predisposto dalla Prefettura.

Si è deciso anzitutto un ingresso scaglionato, per il biennio alle 8.15 e per il triennio un'ora dopo. Stesso discorso vale per le modalità d'uscita con adeguamento della quarta, quinta e sesta ora per i professionali a 50 minuti.

Chiesto anche un incontro con i rappresentanti dell'Asl per definire un protocollo univoco da seguire in caso di casi sospetti o conclamati all'interno degli istituti per evitare situazioni contraddittorie come avvenuto lo scorso anno.

Resta invece ancora da chiarire la procedura che bisognerà seguire per le assenze ingiustificate di docenti o collaboratori scolastici sprovvisti di green pass.

Inoltre, di concerto con le associazioni di categoria, si è deciso di posticipare l'apertura dei negozi ad eccezione delle cartolibrerie.