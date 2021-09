Carceri, Acli in campo al fianco dei detenuti Un progetto legato allo sport per migliorare la qualità della vita delle persone recluse

Si è appena concluso il progetto lo Sport GenerAttore di Comunità dell'US ACLI Nazionale cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le azioni progettuali hanno avuto l'obiettivo di strutturare e modellizzare interventi efficaci e duraturi all'interno delle Carceri italiane, favorendo attraverso lo sport il miglioramento di vita dei soggetti reclusi.

La Casa Circondariale di Bellizzi Irpino e l'Icam di Lauro sono stati i luoghi privilegiati di progetto, grazie infatti alla disponibilità e alla collaborazione del Direttore Paolo Pastena, le ACLI e l'US ACLI stanno costruendo Reti e pianificando interventi a favore dei detenuti e del loro reinserimento sociale.

La dottoressa Tiziana Ciarcia ha curato i corsi di Jazzercise e ginnastica posturale nella sezione femminile dell'Istituto di Bellizzi Irpino (AV) e nell'Icam di Lauro, il coach Umberto Picariello ha tenuto un corso di pallavolo presso il Padiglione De Vivo.

La dottoressa Mariangela Perito referente delle azioni progettuali - loda l'iniziativa che ha permesso non solo di implementare la pratica sportiva all'interno delle carceri, ma ha avuto anche un grande valore sociale e psicologico, grazie infatti al lavoro di squadra, all'apprendimento delle regole, le persone recluse si sono messe in discussione, accettando e riconoscendo i propri limiti, apprezzando il valore della reciprocità. Continua ancora Perito - è stato interessante osservare i piccoli progressi dal punto di vista tecnico/sportivo, ma soprattutto osservare i cambiamenti relazionali e comportamentali dei partecipanti alle azioni, dall'Io si è passati al Noi.

Si ringraziano per la loro disponibilità, competenza e accoglienza anche l'Ispettore Francesco Giannattasio e l'Ispettore Mario Calandro del Padiglione De Vivo e l'ispettrice Rita Beato della Sezione Femminile, si ringraziano inoltre, i dirigenti dell'Associazione Alfredo Cucciniello, Giampaolo Londra e Massimo De Girolamo.

L'ultima giornata del corso di pallavolo ha visto l'ingresso in Struttura dei giocatori professionisti dell'Olimpica di Atripalda e alcuni volontari delle ACLI, una partita in cui conoscersi, misurarsi, mettersi nei panni degli altri, in modo da favorire l'Incontro tra mondo esterno e mondo interno, si spera che nel tempo si possano realizzare interventi di socializzazione a carattere permanente all'interno delle realtà penitenziarie, grazie all'aiuto di tutti gli attori del Territorio.