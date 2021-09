"Parte la Marcia Rosa, inno alla prevenzione. Grazie Carlo,continua a camminare" Il direttore sanitario Asl Benevento saluta il senologo e plaude all'evento

Partirà domattina la camminata rosa, marcia benefica e solidale per promuovere la lotta contro il cancro al seno. Ed è grande la partecipazione di istituzioni e amministratori per ricordare la straordinaria forza del mondo dell'associazionismo, impegnato in screening gratuiti itineranti nei paesi per prevenire il tumore al seno. Sarà Il senologo Carlo Iannace a guidare la marcia. Anche il già direttore sanitario del Moscati e attuale direttore sanitario dell'Asl di Benevento, Maria Concetta Conte, ricorda la straordinaria importanza di un evento benefico, solidale, dedicato alla prevenzione e cura del tumore al seno. "Domani partirà la settima Camminata rosa. Quello che è riuscito a fare l’amico Carlo Iannace è qualcosa di veramente straordinario - spiega Conte -. Coinvolgere migliaia di persone in un evento di sensibilizzazione che non offre nulla in cambio della spontanea partecipazione significa davvero aver raggiunto il cuore della gente. L’inno alla prevenzione che rappresenta la camminata rosa Carlo ha fatto in modo che si levasse spontaneo, prima tra le sue pazienti sopravvissute alla malattia, poi tra le tante altre donne che sulla propria pelle hanno capito l’importanza della diagnosi precoce e infine tra quanti hanno colto e raccolto il messaggio di speranza e di salvezza che si propone di diffondere. L’augurio è che il fiume rosa che a settembre invade le strade di Mercogliano e Avellino non si disperda durante i mesi successivi in rivoli sparsi, ma continui a scorrere idealmente sempre compatto, arricchendosi di nuove adesioni, fino a rompere gli argini e a far capire a quante più persone possibile che, in tema di salute, prevenzione è sinonimo di tutela.

Grazie, Carlo per il grande lavoro di sensibilizzazione che porti avanti. Non fermarti mai. Continua a camminare.