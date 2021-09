Camminata rosa, si parte. Ieri notte Moscati illuminato per la lotta al cancro Stamane si parte da Mercogliano e si arriva ad Avellino

Parte alle nove la camminata rosa, settima edizione della marcia del popolo delle Amdos e Amos irpine . A Mercogliano l'adunata e registrazione delle partecipanti. Serve il green pass per accedere al corteo e c'è un esercito di volontari in campo per la camminata simbolo della lotta al virus. Sarà misurata la temperatura e si dovrà indossare la mascherina ed essere distanziati. A guidare il corteo il senologo Carlo Iannace che invita tutti a rispettare le regole. Si sfilerà per le strade di Avellino, partendo da viale San Modestino, per le dodici la messa a Rione Mazzini. Ieri sera l'ospedale Moscati si è illuminato di rosa, per ricordare l'importanza di screening e prevenzione del cancro al seno.