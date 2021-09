Irpinia in lutto. Addio a Tonino Di Stasio. Il PRC: "Sei stato un compagno vero" Il messaggio di cordoglio

Irpinia in lutto per la morte di Tonino Di Stasio, sindacalista e politico irpino. A darne notizia è il Prc che in una nota stampa commenta: "Caro Tonino Di Stasio, la notizia della tua scomparsa arriva come un fulmine a ciel sereno, sono, siamo sconvolti. Hai vissuto una vita intensa, mai banale, sempre impegnata, sei stato un Compagno vero, onesto, leale e severo quando serviva. Mancherai a tutte e tutti noi. A nome delle compagne e dei compagni di Rifondazione Comunista un abbraccio a Marika Borrelli, a Luigi e a quanti gli hanno voluto bene. Ciao Tonino, che la terra ti sia lieve ".