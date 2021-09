Scuole e Covid: ad Avellino negozi chiusi fino alle 10. C'è l'ordinanza Il sindaco Festa firma l'ordinanza che non interessa bar, farmacie, tabacchi, supermercati, edicole

Scuole e covid, l’ordinanza del sindaco di Avellino: negozi chiusi fino alle 10. Il provvedimento di Gianluca Festa, emanato sulla scorta del piano operativo per la ripresa dell’anno scolastico della Prefettura, entrerà in vigore da domani, mercoledì 15 settembre, fino a nuova ordinanza.Le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, in pratica, sono vietate nella fascia oraria dalle 6 alle 10. "Nello specifico - si legge nell'ordinanza - le attività commerciali al dettaglio in sede fissa sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei mercati coperti, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sono vietate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente ordinanza le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie, le cartolibrerie, i bar, i supermercati, i negozi di generi alimentari ed ogni esercizio commerciale riconducibile ad attività connotate dai caratteri dell’urgenza e della prima necessità.Tali limitazioni si applicheranno dal 15 settembre 2021 nelle giornate da lunedì a venerdì. Sono in ogni caso fatte salve le misure più restrittive disposte da altri provvedimenti governativi o regionali;

Si chiede ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.Il presente provvedimento ha efficacia dal 15 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, e fino a nuova Ordinanza.’ Lefficacia della presente ordinanza e delle misure ivi individuate restano comunque condizionate dall’evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente quadro normativo di riferimento".