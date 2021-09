Primo giorno di scuola. Gli studenti del Marone: "Finalmente tutti in presenza" Fa discutere l'ordinanza del sindaco che impone la chiusura di alcuni negozi tra le sei e le 10

Clima di festa in Irpinia per la prima campanella. Stamane il ritorno in classe per gli oltre 48mila studenti di ogni ordine e grado. Ad accoglierli i sorrisi di docenti e presidi. Primo giorno di scuola tra ordinanze, polemiche e ritorno in presenza ad Avellino. Studenti emozionati e qualche coda tra le strade della città. Ma il piano traffico nel complesso regge ma non senza disagi, soprattutto, tra corse saltate dei mezzi pubblici in alcuni comuni e qualche coda nelle zone dei campus scolastici. Il sistema con accessi scaglionati degli studenti funziona. Evitati maxi assembramenti davanti agli istituti, scuole e licei del capoluogo. Sui volti dei ragazzi, soprattutto quelli più grandi la gioia di riprendere la scuola in presenza, dopo lunghi mesi di lezioni a distanza.

Sullo sfondo il caso dell’ordinanza del sindaco Gianluca Festa che dispone la chiusura di molte attività commerciali, ma non tutte dalle sei alle dieci del mattino per favorire gli ingressi a scaglioni degli studenti delle scuole. Escluse farmacie, bar, alimentari, supermercati, tabacchi parafarmcòe ed edicole. Ma è polemica, a denunciare un errore nell’ordinanza è il referente di Cittadini in Movimento Massimo Passaro. "Si continua a penalizzare i commercianti. Questa ordinanza prevede nuove imposizioni che vanno a danneggiare sempre le stesse categorie. Si penalizza chi paga le tasse. Senza contare che leggendo il dispositiva si nota un vistoso errore che la rende non valida. Mi riferisco al fatto che si prevede di ricorrere, per chi volesse, al Tar di Milano. Ma siamo in Campania, non mi sembra che siamo in Lombardia - sottolinea Passaro ironizzando sull'errore -". E nella tarda mattinata di oggi il Comune di Avellino ha redatto nuovamente il provvedimento, rimediando all'errore.