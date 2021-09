"Finalmente si riparte in presenza: l'augurio di Festa agli studenti" Le parole del primo cittadino nel giorno della ripartenza scolastica

Lo scorso anno è stato un fautore fino all'ultimo della Dad, oggi il sindaco Gianluca Festa si rallegra per la ripartenza in presenza delle attività scolastiche. "Questa mattina per i nostri ragazzi è suonata nuovamente la campanella. Ho accompagnato, come sempre, i miei figli e mentre li seguivo con lo sguardo fino all’ingresso, con grande soddisfazione ho notato la loro gioia e la felicità di rincontrare i propri amici. C’è tanta voglia di ripartire, anche con la scuola, dopo un periodo difficilissimo. Ho anche visitato gli altri istituti della nostra città. In questi giorni abbiamo fatto il possibile per assicurare a tutti, un accesso sereno ed in sicurezza. A voi ragazze e ragazze, il compito di studiare per diventare riferimento ed orgoglio della nostra Avellino. In bocca al lupo e buon anno scolastico".