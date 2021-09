Legambiente e FIAB lanciano il censimento delle bici L'iniziativa domani a piazza Macello e Via De Concilij

Questa è la Settimana Europea della Mobilità! Con i volontari e le volontarie di Fiab Avellino e di Legambiente Avellino - Alveare ci siamo chiesti: Quanto è utilizzata la bici ad Avellino per gli spostamenti urbani?

Abbiamo intenzione di scoprirlo domani, venerdì 17 settembre! Conteremo, uno ad uno, tutti i passaggi di bici che avverranno nelle ore di punta in due delle zone della città ad alta frequenza. In questo modo speriamo di captare quei cittadini (o almeno una parte di essi) che utilizzano la propria bici per andare a scuola, al lavoro o altrove.

Pe tale motivo, se chi ci legge è un ciclista urbano, anche se il tuo itinerario quotidiano non prevede il passaggio per le strade interessate dal conteggio, fai una deviazione e vieni a farti rilevare. Ci aiuterai ad avere dei dati migliori sul livello di ciclabilità della nostra città.

Dalle 7.30 alle 9.30 ci sarà un check point a Piazza Macello nei pressi della rotatoria di Via Carducci e dalle 12.30 alle 14.30 un secondo check point presso Corso V. Emanele angolo Via De Conciliis.

Un ulteriore importante appuntamento per gli amici della bicicletta e della mobilità sostenibile, sarà l’aperibike di lunedì 20 settembre alle 18.00 organizzato presso il Casino del Principe nel cartellone di eventi “festAmbiente Avellino”.