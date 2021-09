Covid, si torna a morire in Irpinia. Una vittima al Moscati Si tratta di un anziano di Monteforte

Dopo 17 giorni senza vittime ad Avellino si registra un nuovo decesso per covid. È deceduto questo pomeriggio, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 82 anni di Monteforte Irpino (Av), ricoverato dal 7 settembre. E sono nove i casi positivi su 496 tamponi esaminati nei laboratori in Irpinia. (poco più della metà rispetto alla media dei giorni precedenti). I nuovi casi riguardano: 3 residenti ad Avella; 1 a Avellino; 3 a Mugnano del Cardinale; 1 a Sperone; 1 a Volturara Irpina. I sindaci predicano cautela mentre avanza la campagna vaccinale. Open Day senza sosta per vaccinare gli ultimi indecisi e per superare l'emergenza sanitaria. Da lunedì via alle terze dosi. Lo annuncia l'unità di crisi che ha disposto il nuovo piano per una terza fase che partirà da RSA e fragili.