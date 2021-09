Fiocco rosa in casa Petitto, è arrivata la piccola Camilla L'emozione dello zio Livio e di tutta la famiglia per la nuova arrivata

Fiocco rosa in casa Petitto. E' nata la piccola Camilla. Tanta l'attesa e grandissima la gioia per la nascita della secondogenita di Diego Petitto e Federica Mascia. Un particolare ed emozionato augurio giunge ai genitori e al fratellino Eliseo da parte dello zio, il consigliere regionale Livio Petitto, dalla moglie Annarita che insieme alla cuginetta Rossella hanno accolto con viva commozione questo momento. Auguri anche ai nonni paterni Eliseo e Rossella Petitto e ai nonni materni Anna e Ignazio Mascia.

"Vedere la famiglia crescere è qualcosa di meraviglioso. Auguri a mio fratello Diego e a Federica per la nascita di Camilla. Non credevo che avrei provato un’altra emozione così" ha scritto il consigliere regionale sulla sua pagina social per rendere tutti partecipi della sua gioia.

Congratulazioni ai genitori e a tutta la famiglia, e alla piccola Camilla l'augurio di una lunga esistenza felice e piena d'amore. La vita vince sempre, buona fortuna piccola guerriera.