Vittime del Covid, l'Unità Malattie Infettive intitolata al Dottore Magliocca L'annuncio del dottore Sanseverino

Vittime del covid, l'ospedale San Giuseppe Moscati ricorda il dottore Mario Magliocca. Sarà intitolato a lui il reparto di Malattie Infettive, a memoria di un medico simbolo della lotta al covid. L'annuncio è del dottore Carmine Sanseverino su facebook: "Abreve sarà pubblicata la delibera, preparata dall'UOC Affari Generali, e firmata dal Direttore Generale Dott. Pizzuti, con la quale sarà intitolata al dott. Mario Magliocca, l'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera Moscati. Seguirà, in data da precisare di concerto con la famiglia, la Cerimonia di Intitolazione che sara' momento per ricordare un medico, un amico". Il dottore Magliocca è deceduto all’età di 66 anni nel reparto di terapia intensiva Unità operativa di Anestesia e rianimazione lo scorso dicembre vittima del virus. Da quasi 30 anni in servizio al Moscati lo scorso marzo sarebbe andato in pensione. La scomparsa del professionista ha suscitato profondo dolore in tutti i dipendenti dell’Azienda ospedaliera che dopo la scomparsa avevano affisso all'ingresso uno striscione con scritto “Adesso vola tra coriandoli di cielo, ciao Doc”.