Festa: "Il Centro Autismo aprirà. Sarà moderno e funzionale" Sui social il primo cittadino ha rassicurato sull'apertura della struttura

Il sindaco Gianluca Festa è tornato sui social sul futuro del Centro per l'Autismo di Rione Valle. "Ho assunto con la città l’impegno di aprire, finalmente, dopo anni di attesa, il Centro per l’autismo di Valle - ha scritto su facebook il primo cittadino - Oggi abbiamo deliberato l’utilizzo di un ulteriore finanziamento di circa 400.000,00 euro per rendere la struttura ancora più moderna e funzionale alle attività da svolgere. Un ulteriore passo in avanti per consegnare il centro alla comunità e metterlo al servizio dei nostri ragazzi speciali".