Fabio Benigni alla guida del Consiglio Ordine avvocati di Napoli Nominato commissario straordinario in seguito allo scioglimento

L'avvocato irpino Fabio Benigni nominato dalla ministra alla giustizia Marta Cartabia commissario straordinario dell'Ordine forense di Napoli Nord. La nomina, in seguito allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine, essendo cessati dalla carica oltre la metà dei suoi componenti e, quindi, per l'intervenuto venir meno del quorum costitutivo.

«Considerato che, in ragione del numero dei consiglieri che hanno contestualmente rassegnato le dimissioni, il Consiglio non è in grado di funzionare, integrandosi la fattispecie prevista dall'art. 28, comma 8, e dall'art. 33, comma 1, della legge n. 247/2012; ritenuto che sia pertanto necessario, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 247/2012, disporre lo scioglimento del Consiglio territoriale e provvedere alla individuazione di un commissario straordinario, con l'incarico di provvedere alla indizione e allo svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio; vista la designazione del commissario straordinario operata dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord è sciolto».

L'avvocato Fabio Benigni, è, quindi, nominato commissario straordinario dell'Ordine forense di Napoli Nord, con l'incarico di convocare l'assemblea per le elezioni del Consiglio entro centoventi giorni dall'emissione del presente decreto, nonché di provvedere alla gestione ordinaria e al disbrigo delle pratiche urgenti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.