Terze dosi, da lunedi senza prenotazione per trapiantati e immunocompromessi Da lunedì si parte in Irpinia

In linea con le direttive regionali e nazionali sulla somministrazione della terza dose di vaccino, l'Asl di Avellino partirà lunedì 20 settembre 2021 con la somministrazione della “dose addizionale” presso i Centri vaccinali, in modalità Open day, per i soggetti trapiantati e immunocompromessi.La dose addizionale di vaccino anti-Covid va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. Si intende come una dose aggiuntiva a completamento del ciclo vaccinale primario, per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria. La somministrazione della dose addizionale partirà dal 20 settembre 2021 presso tutti i punti vaccinali che, allo scopo, opereranno in modalità Open Day a partire dalle categorie di utenti classificabili secondo l'elenco sotto riportato quali soggetti “trapiantati o immunocompromessi”. I cittadini interessati potranno presentarsi, senza prenotazione, presso i centri vaccinali attivi in modalità Open day, dotati di tessera sanitaria e documentazione attestante lo stato di salute. Il medico vaccinatore, accertato che è trascorso il periodo di almeno 28 giorni dalla seconda dose, dovrà valutare la documentazione presentata all'atto della vaccinazione, procedendo quindi alla somministrazione della dose di Pfizer o Moderna, in base alla disponibilità del farmaco prescindendo da quello somministrato precedentemente.Di seguito le categorie, individuate dalla Circolare del Ministero della Salute, per le cui patologie è prevista la somministrazione della “dose addizionale”:- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;- trapianto di cellule staminali ematopoietiche;- attesa di trapianto d’organo;- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (Cellule CAR T);- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunodepressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;- immunodeficienze primitive; -immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico;- dialisi e insufficienza renale cronica grave;- pregressa splenectomia;sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).