Fallimento Alto Calore, ecco i debiti Comune per Comune Una sentenza sfavorevole potrebbe costringere i soci a rispondere del ripianamento per quote

Una sentenza sfavorevole porterebbe ogni socio dell'Alto Calore servizi spa a rispondere del debito, ripartendolo in base alle quote societarie possedute. Ecco, Comune per Comune, cosa potrebbe accadere. Ovvero per quanto sono esposti i sindaci che per almeno dieci anni (è il periodo di riferimento assunto dalla Procura di Avellino) hanno continuato ad approvare i bilanci pur sapendo che le cose non andavano per il verso giusto.