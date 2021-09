Covid, 15 positivi in Irpinia. La metà dei contagi ad Avella, è allerta in paese I dati dell'Asl

Covid e contagi, il virus avanza in Irpinia. Sono 28 i casi accertati ieri, altri 15 quelli riscontrati oggi e si moltiplicano i cluster familiari in numerosi comuni in provincia di Avellino. L'Azienda Sanitaria Locale oggi nel consueto report comunica che su 624 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 15 persone. Sono sette i casi accertati nel comune di Avella. Ecco i dati comune per comune: 1, residente nel comune di Ariano irpino; 7, residenti nel comune di Avella; 2, residenti nel comune di Forino; 1, residente nel comune di Gesualdo;1, residente nel comune di Montoro; 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; 1 residente nel comune di Quadrelle; 1, residente nel comune di Villamaina. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.