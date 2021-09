Piano trasporti: "Troppa ressa a piazza Kennedy, va cambiato" Il sindaco ha evidenziato alcune criticità dopo la ripresa della scuola

Va rivisto qualcosa nel piano trasporti varato da Comune, associazioni di categoria, Air e Prefettura in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche ad Avellino.

Almeno questa è l'intenzione del sindaco Festa dopo gli assembramenti visti alle fermate dei bus a ridosso di piazza Kennedy.

L'obiettivo è quello di decongestionare via Francesco Tedesco e via Circumvallazione dal traffico. “Sto pensando di proporre di far entrare i bus in città dalla Bonatti. Quelle scene di calca non sono piaciute neanche a me. Con Acconcia dell'Air c'è un ottimo rapporto, grande collaborazione e disponibilità e sicuramente potremo discutere di queste modifiche".

"Senza dimenticare - ha concluso - che è maggiore la presenza dei bus che transitano in città, ma c'è anche la tendenza da parte di alcuni concittadini a preferire l’auto rispetto al trasporto pubblico e questo genera un traffico superiore”.