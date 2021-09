Sanità, riconoscimento nazionale al medico Schillaci della Montevergine L' elettrofisiologo ha ottenuto il premio Aiac Giuseppe Maccabelli al congresso nazionale di Bologna

Prestigioso riconoscimento per l'elettrofisiologo Vincenzo Schillaci della clinica Montevergine di Mercogliano nel corso del congresso nazionale dell'Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione che si è svolto a Bologna. A Schillaci è stato assegnato il “Premio Aiac: Giuseppe Maccabelli” “per la migliore comunicazione presentata nel settore dell'elettrofisiologia cardiaca” a livello nazionale. Si tratta di un riconoscimento importante a livello scientifico che viene attribuito al miglior elettrofisiologo italiano con meno di 40 anni. In particolare il premio a Vincenzo Schillaci è stato assegnato per la comunicazione su ”efficacia, sicurezza ed efficienza dell'ablazione con alta potenza e breve durata per l'isolamento delle vene polmonari”.