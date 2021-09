Acqua. Condotta rotta, disagi in Irpinia: erogazione ridotta in alcuni comuni L'avviso dell'Alto Calore

Condotta rotta, comuni a secco. Disagi per gli utenti di alcuni comuni irpini per l'improvvisa rottura di una condotta in località Cerreto a Mercogliano. Rubinetti a secco in numerose case di vari comuni. L'Alto Calore ha avvisato le amministrazioni di Mercogliano, Ospedaletto d'Alpinolo, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Monteforte, Sirignano, Summonte, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina, Pannarano e Roccabascerana. Predisposto l'intervento di riparazione. Il servizio sarà ripristinato entro la giornata di domani.