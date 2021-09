Sirene Irpinia 1980, due giorni operativa presso l'INGV Un sistema di supporto alle decisioni utili dopo eventi calamitosi e naturali

Il doppio appuntamento si terrà presso la sede "Irpinia" dell'INGV, (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), in contrada Ciavalone a Grottaminarda, dalle 16,00 alle 18,30, ed è dedicato in particolar modo ai Sindaci.INGV e CNR-IGAG (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche) hanno voluto creare questi due momenti di incontro con gli enti locali per proseguire il discorso già avviato sul sistema di supporto alle decisioni in caso di calamità. Il progetto, " Sirene_Irpinia 1980", infatti, prevede due parti complementari: un sistema di supporto alle decisioni utili nelle fasi di preparazione, risposta e recupero da eventi naturali o indotti dall'uomo, in ambito di Protezione Civile; un sistema di coinvolgimento della cittadinanza (con focus particolare sul "cittadino per il futuro") per incrementare la percezione e la consapevolezza dei rischi e, in ultima analisi, la resilienza delle comunità che vivono in aree a rischio. Entrambi i moduli progettuali verranno sviluppati ricorrendo a metodologie e strategie innovative, anche in termini di comunicazione, supportate dalle più moderne tecnologie disponibili. A causa delle restrizioni Covid-19 è necessario accreditarsi telefonando al numero 3338921219.