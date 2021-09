Piano trasporti, l'ira degli studenti: "Costretti ad ammassarci sui bus" L'Uds: "Servono investimenti e incentivi per migliorare la mobilità"

Piano trasporti, e’ protesta in Irpinia. Studenti sul piede di guerra per l’organizzazione dei bus con la ripresa delle attività scolastiche nel capoluogo. Il piano va cambiato, si creano troppi assembramenti alle fermate, denunciano i rappresentanti dell'Uds.

“Abbiamo bisogno di incentivi e investimenti per migliorare la nostra rete di trasporto pubblico e in generale la mobilità cittadina per aiutare studenti e studentesse a raggiungere in maniera sicura i luoghi di formazione" – spiega Anita Maglio, responsabile organizzativa dell'Unione degli Studenti di Avellino.

"Non abbiamo ancora un terminal unico come dovrebbe essere l'autostazione di Via Pini e questi sono i risultati. Caos e troppi mini-capolinea non fanno altro che creare assembramenti come sta avvenendo in questi giorni a Via Circumvallazione dove assistiamo a ragazzi costretti ad ammassarsi sui bus perchè i pullman mancano”.