Campagna anti-covid, ripartono le vaccinazioni domiciliari Hanno aderito altri 112 soggetti non deambulanti

A seguito della adesione di 112 nuovi soggetti, non deambulanti, alla Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 promossa dall’Asl di Avellino, nella giornata di oggi sono ripartite le vaccinazioni domiciliari. Le unità mobili dell’Asl saranno impegnate da oggi 20 settembre e nei prossimi giorni, effettuando 12 vaccinazioni giornaliere, al fine di raggiungere i 112 soggetti che hanno aderito alla Campagna Vaccinale, oltre alle 35 seconde dosi programmate per i soggetti che hanno effettuato a domicilio già la prima dose di vaccino, per un totale di 147 vaccinazioni programmate.