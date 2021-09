Piano trasporti, Festa spinge per lo stadio ma soluzione è ancora lontana Particolarmente complesso il lavoro a cui è chiamato l'Air

La Prefettura di Avellino studia nuove soluzioni per modificare il piano trasporti legato alla ripresa delle attività scolastiche Nella mattinata Palazzo di Governo ha effettuato sopralluoghi in tutte le fermate cittadine e lavora alle modifiche al piano approvato dal tavolo di coordinamento. Festa invece insiste con l'idea di decongestionare il traffico di via Circumvallazione e via Tedesco spostandolo sulla Bonatti e prevedendo una fermata nel piazzale dello stadio. “Il traffico non è comparso adesso, è una questione atavica dalle 8 alle 8 e 30 e dalle 13 alle 13 e 30, poiché le strade sono quelle. O spalmiamo con gli ingressi differenziati o ci sarà sempre traffico. La soluzione che ho proposto all’Air due anni fa è ancora valida, il dialogo con Acconcia ha dato i suoi frutti. Una fermata presso lo Stadio potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per evitare il passaggio a piazza Kennedy”. Il lavoro dell'Air per soddisfare le proposte si preannuncia però particolarmente complesso per incastrare le coincidenze delle corse oltre a un maggiore esborso economico e senza dimenticare il rischio che possa ingolfarsi la zona ospedaliera. Domani ci sarà una riunione operativa tra Prefetto, Comune, azienda di trasporti e Provveditorato ma la soluzione del problema non pare a portata di mano.