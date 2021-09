Covid, un caso al Mancini. Classe in dad. Scuola Sicura: Tamponi alla Perna Una studentessa del liceo positiva al virus. Alla Perna verifiche campione

Covid e scuola, alunni positivi e aumenta il numero delle classi che sono tornate a fare lezione in dad a pochissimi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico.

Dopo Domicella, Montefredane, Rotondi, Atripalda ora il virus fa capolinea tra i banchi del capoluogo. Una studentessa è risultata positiva al coronavirus al Liceo Mancini e una intera classe è finita in quarantena. Si tratta di un procedimento di ordine cautelare, per eventuale focolai nella scuola. Studenti e docenti da stamattina torneranno a fare lezione in dad e la preside Anna Paola Gianfelice spiega: abbiamo seguito la procedura del caso. Non c'è alcun rischio per gli altri studenti. Si continua in dad per questa classe fino alla nuova verifica sanitaria". Intanto proprio al Mancini ieri ha fatto tappa il camper di "Scuola Sicura", con medico vaccinatore e personale sanitario a bordo per vaccinare gli ultimi indecisi. Un tour itinerante quello predisposto in tutta la regione, che punta a raggiungere tutte quelle persone in età vaccinabile che ancora non si sono sottoposti al vaccino. "Un buon risultato di adesioni - commenta Michelina Limone medico vaccinatore dell'Asl-. Ci sono stati alcuni ragazzi che, accompagnati dai loro genitori, hanno deciso di fare il vaccino e questo è un buon risultato per avanzare spediti nel completamento della campagna anti covid". Oggi nuova tappa del camper di Scuola Sicura al De Gruttola stavolta ad Ariano Irpino. Ma intanto partono anche i tamponi per accertare eventuali contagi tra studenti e alunni nelle scuole sentinella individuate nell'ambito dello stesso progetto Scuola Sicura. Ci sarà anche la Perna Alighieri di Avellino tra le scuole individuate a campione in Irpinia per effettuare verifiche con tampone salivare. L'avviso sul sito della scuola a firma della dirigente che ha fornito ogni spiegazione e i moduli per aderire all'iniziativa promossa a livello regionale in molte scuole e istituti tra le cinque province. A livello provinciale i numeri del contagio parlano di un tasso di positività del 3,97% e scendono leggermente i ricoveri tra Moscati e Frangipane. Preoccupa il focolaio innescatosi ad Avella dopo un matrimonio. Sono 30 i casi accertati e tutti collegati alla partecipazione di numerosi compaesani al banchetto nunziale, avvenuto una decina di giorni addietro in una struttua in provincia di Napoli. I sindaci predicano cautela. Il primo cittadino Valentino Tropeano, in piena campagna elettorale per agguantare il nuovo mandato, è in quarantena per aver avuto contatti diretti con una sua candidata risultata positiva al covid. Anche a Montefredane sono stati accertati casi di alunni positivi a scuola, dove è stata attivata la dad.