PNRR e Sviluppo, Biancardi: "Siamo fermi, il Governo ci ascolti" I sindacati: "Ennesima occasione per il rilancio da non fallire"

Pnrr e Sviluppo. Ad Avellino, nella cornice di Villa Amendola, ha preso il via la due giorni di confronto promossa dal Corriere-Quotidiano del Sud. Per i sindacati il Recovery Plan è un occasione imperdibile. “il Mezzogiorno ha bisogno di fatti non di annunci. Speriamo che il Pnrr non sia l’ennesima occasione sprecata per le aree interne” - tuona il segretario generale Ugl Costantinos Vassiliadis. Ancor più duro Il presidente della Provincia Domenico Biancardi: “Il Recovery Plan in Irpinia al momento è fermo. Al Governo chiediamo di essere coinvolti nella scelta dei progetti da finanziare. Diciamo no ad interventi calati dall’alto, finora sono mancate scelte collegiali. Chiediamo solo di essere ascoltati e valutare insieme la bonta dei progetti che abbiamo preparato. Dobbiamo assolutamente arrivare a una proposta unitaria per rilanciare questo territorio e il Mezzogiorno".