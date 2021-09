Incontro formativo sullo zafferano da Imbriano macchine agricole a Mirabella Appuntamento a Piano Pantano domenica 26 settembre alle ore 8.30. Ecco come partecipare

Domenica mattina 26 settembre alle ore 8.30 da Imbriano macchine agricole a Mirabella Eclano, primo corso su "Coltiviamo zafferano". Relatore Franco Melas. Si discuterà sulla coltivazione, trasformazione e commercializzazione. Per contributi e incentivi interverrà Michele Masucci. Prenotazione obbligatoria. A tutti sarà rilasciato il materiale didattico con tutti i consigli sullo zafferano. Il costo del corso è di 50 euro e si concluderà alle 13.30 dopo aver pranzato insieme. Per informazioni e prenotazioni 0825.449147 oppure 335.5480933.

Imbriano Srl è leader nella vendita di macchine agricole nuove ed usate, attrezzi e ricambi agricoli. Sullo store potete acquistare online attrezzature agricole in modo semplice e sicuro e riceverle a casa vostra in tempi brevi. L'azienda è formata da un team giovane, dinamico e appassionato al proprio lavoro. Qualità e correttezza sono le caratteristiche su cui l’azienda basa la sua attività, dalla fase della vendita a quella, più delicata ed importante, dell’assistenza post-vendita.

"L’assistenza post-vendita è uno dei punti di forza, i nostri clienti troveranno sempre disponibile uno dei nostri esperti per aiutarli nell’utilizzo delle macchine o attrezzature agricole acquistate online. Siamo specializzati nella vendita di articoli per piccola agricoltura, come: motozappe, motocoltivatori, motoseghe, decespugliatori, trinciatrici, scavapatate e rasaerba, nella vendita online di articoli per l’enologia e nella vendita di ricambi agricoli per tutti gli articoli commercializzati e molto altro."