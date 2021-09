Raddoppiano i contagi in Irpinia. Nuovi Open day dai 12 anni in su, ecco dove Da lunedi camper vaccinali davanti alle scuole, ad Atripalda e Grottaminarda

Aumentano i casi di positività al covid 19 in provincia di Avellino. In sole 24 ore su una base di circa 600 tamponi analizzati sono risultate positive 18 persone a fronte delle 10 di ieri. Questa la mappa del contagio: 2 residenti nel comune di Avella, 2, residenti nel comune di Avellino; 1, residente nel comune di Baiano; 2, residenti nel comune di Chianche; 4, residenti nel comune di Domicella; 1, residente nel comune di Frigento; 1, residente nel comune di Lapio; 2, residenti nel comune di Montefredane; 1, residente nel comune di Santa Paolina; 1, residente nel comune di Solofra; 1, residente nel comune di Sperone. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Intanto nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 - Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico.

Una unità mobile sarà presente lunedì 27 settembre 2021 ad Atripalda, nell’area antistante il Liceo Scientifico De Caprariis,e martedì 28 settembre 2921 a Grottaminarda presso l’I.I.S.S. Grottaminarda per la somministrazione delle prime dosi a studenti, genitori e personale scolastico.

Il camper dell’Asl sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza la necessità di prenotazione, per somministrare il vaccino Pfizer o Moderna a tutti i cittadini, anche non rientranti nelle categorie su indicate, a partire dai 12 anni.

Si ricorda, inoltre, che i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori muniti di tessera sanitaria.