Covid, 13 casi. Allerta ad Atripalda. Open day per vaccinare gli ultimi indecisi I dati Asl: 901dosi di vaccino inoculate

Sono 13 i nuovi positivi al virus in Irpinia, secondo il consueto bollettino dell'Asl di Avellino. Sei i contagi ad Atripalda, uno per comune ad Avellino, Baiano, Caposele, Cesinali, Monteforte, Montefredane e Sperone. Sono stati 676 i tamponi processati e 901 le dosi di vaccino inoculate ieri presso i centri vaccinali del territorio. Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera popolazione irpina. Lunedì 27 e martedì 28 settembre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi.Nella giornata di lunedì 27 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Atripalda, Ariano Irpino (Vita e Palazzetto dello Sport), Avellino (Paladelmauro e Caserma Berardi), Bisaccia, Lioni, Grottaminarda, Mercogliano, Mirabella E., Monteforte Irpino, Montella, Montefalcione, Montoro, Moschiano, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi, SolofraI. l 28 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Ariano I. ( Vita e Palazzetto dello Sport), Atripalda, Avellino (Paladelmauro e Caserma Berardi), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Mirabella E., Montefalcione, Montella, Montemarano, Monteforte I., Montoro, Moschiano, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra.