Pro Loco Serino, Michele De Cristofaro nuovo presidente Da sempre impegnato nell'associazionismo. Eletto a maggioranza

Lunedi 27 settembre il direttivo della pro loco di Serino ha eletto il suo nuovo presidente. Michele De Cristofaro, da sempre impegnato nell’associazionismo e nel volontariato è stato eletto a maggioranza.

“Da oggi l’ente avrà un volto nuovo, sarà luogo di confronto. Recupererà tutto il lavoro svolto negli

ultimi anni ma dovrà anche attingere nuova linfa per essere protagonista di una stagione di

rinnovamento”. Queste parole racchiudono in sintesi il programma del nuovo presidente. Tradizione

e innovazione, passato e futuro, vecchio e nuovo. Ad affiancarlo il vicepresidente Pasquale Guarino e la segretaria Annarita De Feo. “Al direttivo va il ringraziamento per la fiducia, sicuro che sarà il luogo della progettazione di ogni proposta”.