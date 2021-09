Addio all'istituto Scoca di Avellino: sarà raso al suolo. Al suo posto un park Affidati i lavori, parte il cantiere

Un parcheggio al posto di una scuola. Il Comune di Avellino ha affidato i lavori per demolire lo storico istituto "Scoca di via Morelli e Silvati. 380mila euro per radere al suolo la scuola e creare un nuovo parcheggio a servizio dei cittadini. La Dalma Costruzioni di Pratola Serra si è aggiudicata l'incarico. Il progetto prevede la realizzazione, come anticipato dal sindaco, di un park con giardino. Dal 2017 la scuola per ragioni di sicurezza sismica è chiusa e al suo interno non si sono più tenute lezioni. Dalla prossima settimana potrebbe già partire il cantiere che porterà nel campus scolastico ruspe e mezzi pesanti per abbattere la scuola e far posto alla nuova infrastruttura. Resterà in piedi solo la palestra già attualmente utilizzata dagli studenti e prof dell'Amabile.