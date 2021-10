Avellino. Giornata Mondiale della Vista, visite gratuite al Centro Australia Giovedì 14 ottobre screening e controlli degli esperti promossi dall'Asl

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 14 ottobre 2021, l'ASL di Avellino in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione territoriale di Avellino ha promosso una giornata di prevenzione dei disturbi della vista con visite oculistiche gratuite. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e della cura della salute degli occhi. In particolare, sarà possibile accedere gratuitamente presso il Centro Australia di Avellino giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per effettuare la visita specialistica. Una iniziativa importante quella messa in campo dall'azienda sanitaria guidata da Maria Morgante che ha avviato tutta una serie di screening dedicati alla salute e alla prevenzione in questi mesi di emergenza sanitaria. L'Asl intanto procede nella campagna vaccinale con open day e campagne di sensibilizzazione per la lotta al coronavirus.