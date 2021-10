Norme anticovid, si ferma per un anno la sagra della Castagna di Serino Decisione sofferta ma inevitabile

A causa delle misure di sicurezza anticovid salta anche la Sagra della Castagna di Serino. "Nei giorni scorsi il direttivo della pro loco di Serino - scrive in una nota il presidente Michele De Cristofaro - si è riunito e ha deciso che la Sagra più antica dell’Irpinia si ferma per un anno. Infatti, facendo seguito alle direttive del Ministero della salute, si è deciso di non celebrare la sagra della castagna IGP di Serino perché è difficile, se non impossibile, garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti. Intanto si lavora per garantire il ritorno, il prossimo anno, dell’evento che è identitario di un territorio dalla storia millenaria, ricco di monumenti e unico per il patrimonio naturalistico".