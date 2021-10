Nozze di quercia per Amalio e Rosa: quando l'amore dura per sempre Un evento di quelli particolarmente rari al mondo che vede come protagonista una coppia di Ariano

Una coppia da guinness dei primati almeno per longevità sentimentale. E una storia d'amore da record. Mai una crisi mai un ripensamento. Sempre insieme da ottanta anni. Lui ne aveva sedici, lei diciotto. E con oggi sono otto decenni di unione.

E’ la bella favola di Amalio Schiavo e Rosa Tommasiello, 96 anni lui e 98 lei. La coppia inossidabile ha rinnovato quella solenne promessa fatta in piena guerra mondiale davanti al vescovo Sergio Melillo che per l'occasione è andato personalmente a casa dei due dolcissimi sposini vegliardi, in contrada Arnola ad Ariano Irpino, insieme al parroco don Antonio Surdi a benedire un sodalizio che è per sempre. Un momento di grande gioia e semplicità come è nello stile di questa famiglia.

La commozione dei nipoti: “Quella dei nostri nonni è una lunga storia d'amore che ha dato vita ad una numerosa famiglia: 4 figli, Michela, Ettore, Gina e Luisa, 11 nipoti, 13 pronipoti ed un trisnipote.

In 80 anni di vita insieme, semplice ed onesta, hanno avuto tante gioie ed affrontato con dignità e coraggio i momenti tristi e dolorosi sostenendosi a vicenda. Ci hanno insegnato come sia possibile rimanere uniti quando c'è dedizione reciproca ed accettazione l'uno dell'altro senza condizioni, rappresentando per noi tutti un esempio da seguire. Vi vogliamo un mondo di bene nonni.”