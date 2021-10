Vaccini, caos al Palazzetto: ressa e proteste I cittadini su tutte le furie per una giornata all'insegna della disorganizzazione

Giornata di caos e disorganizzazione al Paladelmauro per la somministrazione dei vaccini. In fila fragili, over 80, farmacisti, sanitari tutti per la dose addizionale e, come se non bastasse, persone che avevano aderito all'open day ancora per le prime dosi. Ci sono stati anche momenti di tensioni con il personale sanitario, tra l'altro in numero decisamente inferiore rispetto alla mole di gente presentatasi all'hub vaccinale. "Vergognoso - ci raccontano i cittadini, su tutte le furie - l'Asl corra immediatamente ai ripari perchè cosi diventa un'odissea vaccinarsi".

Nella giornata di ieri sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino 1.259 dosi di vaccino così suddivise: 70 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino, 122 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano, 320 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 93 presso il Centro Vaccinale di Solofra, 101 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 102 presso il Centro Vaccinale di Atripalda, 66 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 103 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda, 66 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina, 64 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia, 109 presso il Centro Vaccinale di Lioni, 12 a domicilio, 31 presso Residenze sanitarie.

E intanto continua la Campagna Vaccinale dell’Asl con la somministrazione delle terze dosi per il personale sanitario. Domani 21 ottobre e venerdì 22 ottobre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per il personale sanitario e non delle Strutture Accreditate, gli iscritti all’Ordine degli Infermieri, le professioni sanitarie e i veterinari.

L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate. Il personale dei punti vaccinali è autorizzato a chiedere l’esibizione del tesserino di iscrizione all’ordine ai fini della regolamentazione degli accessi.

Sabato 23 ottobre sarà possibile accedere alla somministrazione della “dose booster” per il personale sanitario e non delle Strutture Accreditate e per gli informatori scientifici. Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Giovedì 21 ottobre saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mercogliano, Mugnano del Cardinale, Solofra, Vallata.

Venerdì 22 ottobre saranno attivi i Centri Vaccinali di Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Mercogliano, Montella, Mugnano del Cardinale, Solofra. Sabato 23 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Ariano Irpino (Vita), Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Montella, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Solofra.