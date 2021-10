"Troppe zone d'ombra sul nuovo Partenio, Festa faccia chiarezza" Cipriano e Iandolo: "La maggioranza sfugge al confronto, il sindaco ci mostri le carte"

"Ancora troppi coni d'ombra sul nuovo stadio Partenio, l'amministrazione comunale faccia chiarezza".

Dopo la Corte dei Conti che ha avviato un'istruttoria sui canoni non pagati dalle società sportive che nel corso degli ultimi anni si sono succedute nella gestione dell'impianto, si muove anche l'opposizione.

Il consigliere di App Francesco Iandolo ha presentato un'interpellanza sul project financing per il nuovo "Partenio-Lombardi".

Annunciato dal sindaco e dal presidente dell'Us Avellino Angelo D'Agostino lo scorso aprile come un progetto da chiudere in 3 anni, oggi la procedura sembra essersi già arenata o, wquanto meno, registra una brusca frenata.

“La commissione urbanistica ha sollevato più di una perplessità sui parcheggi e sulla vicinanza dell'impianto alla Città Ospedaliera - spiega Iandolo - ma soprattutto l'amministrazione sfugge sistematicamente al confronto. Venga in aula con le carte del progetto e allarghi all'opposizione la discussione".

Per Luca Cipriano qualcosa sembra scricchiolare nella gestione amministrativa di questa giunta, mentre il sindaco per ora si trincera nel silenzio. “Lo stadio non è l'unico elemento controverso, accogliamo con soddisfazione il fatto che, dopo i nostri esposti, inizi a muoversi la magistratura”.