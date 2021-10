Riecco "Il Borgo dei Filosofi", giovedì appuntamento a Castelvetere Il primo di quindici appuntamento nella provincia di Avellino

È ormai tutto pronto per la nona edizione de "Il Borgo dei Filosofi", proposta dalla Fondazione Sistema Irpinia in collaborazione con gli organizzatori e i promotori dell'evento culturale. Il nono anno si lega al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri e pone l'accento sul pensiero filosofico e sulle tematiche attualizzate del pensiero del grande poeta della lingua italiana. I convegni e le attività si terranno in quindici comuni della provincia di Avellino.

Primo appuntamento a Castelvetere sul Calore giovedì alle 17.30 con l'evento "Dante Filosofico": laboratori di filosofia e spettacolo con la partecipazione di Michela Salsano e un workshop interattivo per gli adulti dal titolo "Il pensiero filosofico di Dante spiegato ai bambini: metodi e strumenti". Alle 18.30 ci sarà un laboratorio pratico didattico per adulti e bambini. La partecipazione prevede attività interattive da svolgere in maniera collaborativa ed è, quindi, consigliato l'utilizzo di un album da disegno e di pastelli colorati. Per info e prenotazioni la mail comunicazione@fondazionesistemairpinia.it.