Arcella. Parroco positivo al covid, apprensione in paese Il parroco di Arcella 90enne a casa isolato aveva ricevuto la terza dose da pochi giorni

Positivo al covid nonostante la terza dose di vaccino. L’accertato contagio del parroco di Arcella ha creato comprensibile apprensione nella comunità di Montefredane, in provincia di Avellino. Il parroco, 90 anni, è isolato a casa e avrebbe sviluppato lievi sintomi dell’infezione da covid. La scorsa settimana aveva ricevuto la terza dose del siero, come da programma della campagna vaccinale, ma ieri è arrivato il responso del tampone molecolare, che ha confermato l’infezione da coronavirus. INsomma solo da pochi giorni aveva ricevuto la dose e sarebbero altri giorni almeno venti per ottenere la piena efficacia del siero. Nel paese, guidato da Ciro Aquino, sono già cinque i casi di positività al virus accertati. Numeri destinati a crescere, vista la serie di tamponi eseguita dopo il contagio accertato in alcuni nuclei familiari. Proprio durante la celebrazione di un funerale Don Enrico avrebbe avuto contatti diretti con una persona risultata contagiata. Sono subito scattate le verifiche sanitarie, che hanno confermato la circolazione del virus. Il sindaco Ciro Aquino nelle scorse ore ha invitato la popolazione ad essere prudente e ossequiosa della normativa anticontagio. Negli scorsi giorni il primo cittadino aveva già dovuto affrontare alcuni casi di positività nelle scuole locali. Aquino in un avviso dispone che «in occasione della commemorazione dei defunti, nel cimitero è consentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dalle disposizioni governative, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale». Aquino poi ricorda che quando si celebrano eventuali riti funebri «bisogna attenersi scrupolosamente ai protocolli sottoscritti dal governo». A Contrada domani è in programma intanto uno screenng di massa per circa 70 tra studenti e prof, dopo la positività riscontrata di una docente. A Cervinara il sindaco Caterina Lengua invita le forze dell'ordine a predisporre controlli serrati in paese, per scongiurare assembramenti. Sono poco meno di 30 i positivi al virus accertati, dopo un focolaio esploso a scuola. In paese la sagra della castagna è stata sospesa per l'allerta covid.