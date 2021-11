"Non coprite i vostri occhi" l'evento benefico per i bimbi afgani Appuntamento al Centro Mariani di Sant'Angelo dei Lombardi

“Non coprite i vostri occhi” è l’evento benefico in programma domani, 4 novembre 2021 ore 18:30, presso gli spazi del Centro Sociale Don Bruno Mariani di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il leitmovit della serata di beneficenza, promossa dalla consigliera provinciale Rosanna Repole, è l’arte irpina in favore dei bambini afgani e delle loro famiglie, accolte dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Montoro, attraverso la Rassegna d’arte che dà il titolo alla serata.

L’evento sarà preceduto - alle ore 17:30 - dalla visita del Prefetto Paola Spena in Comune con le famiglie afghane e, successivamente, presso i loro alloggi. Saranno presenti, oltre la consigliera Repole e il sindaco di Sant’Angelo, prof. Marco Marandino, il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, il vescovo Sua Eccellenza Monsignor Cascio, il Monsignor Tarcisio Gambalonga, Don Piero Fulchini oltre che una rappresentanza del Conservatorio Domenico Cimarosa, della Casa Circondariale. Un particolare momento sarà quello della consegna delle opere realizzate dagli artisti e che sono state acquistate, in una sorta di asta benefica, da imprenditori solidali. Ci sarà, inoltre, spazio per la musica grazie al Trio del Cimarosa e al laboratorio curato sempre dal Conservatorio e che vedrà impegnati i bambini delle famiglie afgane e siriane ospiti a Sant’Angelo dei Lombardi. Saranno anche presenti gli enti, le associazioni e le cooperative dei comuni di accoglienza e che hanno dato vita e stimolato la rete territoriale, CRI, Caritas e Acli. L’intera somma della serata sarà devoluta a favore delle famiglie afgane.