Covid, addio a Suor Riccarda. Per Cervinara si muove la Prefettura Venerdì comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sull'aumento dei casi nella cittadina caudina

Il Covid rialza la testa anche in Irpinia e si torna a morire. Al Moscati è spirata la suora 84enne di Avellino non vaccinata che era ricoverata in terapia subintensiva dal 24 ottobre.

A lutto l'istituto delle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori di Corso Europa. La vittima è suor Riccarda, frequentava la chiesa del Rosario ed è descritta da chi la conosceva come una donna sempre pronta ad aiutare tutti.

Alla Città ospedaliera sono tuttora ricoverati altri 4 pazienti, uno dei quali in area gialla.

Dal Presidente della Commissione regionale Sanità Enzo Alaia l'ennesimo invito a vaccinarsi per evitare altri disastri. “Come Regione continuiamo l'opera di sensibilizzazione e acceleriamo sulla terza dose. La vaccinazione è l’unica strada percorribile. In Lombardia, un carabiniere non vaccinato, è deceduto dopo aver infettato la moglie e la figlia. Ripeto: l’unica strada è la vaccinazione”.

Intanto a Cervinara dopo il semi- lockdown imposto dal sindaco Caterina Lengua con scuole e piazze chiuse almeno fino a domenica, il primo cittadino ha ottenuto la convocazione di un tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a cui parteciperà anche l'Asl, fissato per domani a mezzogiorno.

Notizia accolta con grande soddisfazione dalla Lengua certa che “l'emergenza sanitaria non si combatte da soli ma ognuno deve fare la sua parte.