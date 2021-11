Covid, a Cervinara 100 positivi. Il sindaco proroga la Dad Oggi altri 14 casi nella cittadina caudina. Ad Ariano positivo l'ex Ministro Zecchino: sta bene

E' ancora allarme Covid in Irpinia e in particolare nella Valle Caudina. A Cervinara, dove da giorni si è sull'orlo della zona rossa, nelle ultime 24 ore si sono contati altri 14 positivi al virus. Complessivamente nella cittadina caudina i contagiati sono saliti a 100.

Il sindaco Caterina Lengua, dopo una nuova interlocuzione con l'Asl, ha emanato un'ordinanza con cui proroga la didattica a distanza almeno fino al 15 novembre. Fino a questa stessa data disposta la chiusura anche di cimitero e villa comunale e per il weekend 12-14 novembre permane ancora il divieto di stazionamento nelle piazze e nelle principali vie del paese. “Con queste ulteriori misure – dichiara il primo cittadino - confidiamo di allentare la morsa del virus”.

A livello provinciale su 264 tamponi effettuati sono risultate positive 32 persone. Oltre ai 14 casi di Cervinara, 1 è residente nel comune di Avellino, 3 a Bisaccia, 1 a Fontanarosa, 1 a Gesualdo, 2 a Mercogliano, 1 a Monteforte Irpino 1 a Montoro 1 a Mugnano del Cardinale 2 a Rotondi, 1 a San Martino Valle Caudina 3 a Solofra e 1 a Sperone. Anche il sindaco di Rotondi Giuseppe Ilario è pronto ad adottare ogni provvedimento restrittivo finalizzato a contenere il più possibile la diffusione del contagio.

Intanto nelle aree Covid dell’Azienda Ospedaliera Moscati sono ricoverati 9 pazienti: 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive (3 dei quali in terapia subintensiva) e uno nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione (in terapia intensiva). Si tratta di un 75enne. Ed è risultato positivo anche l'ex ministro Ortensio Zecchino che sta bene, è a casa, asintomatico. Il figlio negativo, resta precauzionalmente in isolamento.

Screening di massa su tutto il personale di Biogem la struttura che aveva ospitato Zecchino e il meeting delle due culture fortunatamente sono risultati tutti negativi. Ma il rischio di una quarta ondata si fa sempre più concreto e si spinge sulle vaccinazioni, unica arma per fermare la corsa del Covid.

Ad Ariano su espressa richiesta del dirigente scolastico Tiziana Aragiusto è sospesa la mensa all'istituto comprensivo Mancini dove sono risultati positivi alcuni bambini. Alcuni genitori di altri plessi sollecitano la immediata ripatenza del servizo essendo la situazione al momento sotto controllo. A Montecalvo Irpino il sindaco Mirko Iorillo ha deciso che non si tornerà tra i banchi di scuola prima di mercoledì.