Intesa importante tra Unarma e Caf Cia Avellino Sottoscritto l'accordo in Irpinia

Un altro utile accordo è stato sottoscritto tra Unarma asc e la Cia Avellino, riservato esclusivamente ai propri iscritti e loro familiari. Tale accordo prevede una serie di agevolazioni su tutta la parte amministrativa di competenza dei Caf.

Tale progetto rientra in quello del benessere del personale, dopo le ormai note sulla tutela legale e Unarmassicura, oltre ai numerosi servizi offerti sulle cause di servizio e settore pensionistico, che si vanno ad aggiungere alle numerose convenzioni già in atto su tutto il territorio nazionale.

Il segretario provinciale generale di Avellino Massimiliano Lo Priore così in una nota: "Ormai Unarma è una realtà consolidata sotto tutti gli aspetti, sia nel campo della tutela legale degli iscritti, che del benessere loro e dei propri familiari. Il forte consenso lo dimostra, soprattutto nella provincia di Avellino dove abbiamo raggiunto numeri inaspettati. Se ci avessero detto qualche addietro che avremmo raggiunto tale consenso, li avremmo definiti “visionari”, invece oggi è divenuta realtà, siamo oltre le aspettative.

Naturalmente la nostra dirigenza nazionale nella persona del segretario generale nazionale Antonio Nicolosi e quella regionale nella persona del segretario generale regionale Emilio Taiani, vanno i nostri ringraziamenti per la fiducia finora mostrata nei miei confronti e di Giuseppe Possidente, ora segretario nazionale, e di tutta la dirigenza avellinese, perché senza il loro appoggio non avremmo mai raggiunto tale risultato.

La convenzione con la il Caf Cia di Avellino, concretizzatasi grazie al legale rappresentante Minichiello Antonio Raffaele Minichiello e Annamaria Molinari, fa si che da oggi, tutti i nostri iscritti, avranno a portata di mano ogni tipo di servizio offerto dai Caf presenti su tutto il territorio della provincia di Avellino, a condizioni uniche e agevolate, dal modello 730 gratuito a tanto altro. Speriamo di aver fatto un altro passo in avanti per il benessere dei nostri iscritti, significando che la strada e lunga e tortuosa, ma il nostro impegno è massimo. Presto arriveranno altre novità, che saranno apprezzate da chi, e solo grazie a loro, ci sta dando fiducia."