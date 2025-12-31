Vigilia di capodanno in compagnia dei ladri ad Ariano: in allerta contrada Serra

Sarebbero almeno due finora le abitazioni prese di mira dai ladri ad Ariano Irpino. L'allarme arriva da località Serra. Dopo un lungo periodo di stop l'incubo è tornato e incredibilmente alla vigilia di capodanno. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.
Non è chiaro al momento che cosa realmente è accaduto. La notizia è stata immediatamente confermata sul gruppo whatsapp relativo all'emergenza furti.
"Dispiace davvero - ha detto don Ottone Morra - parroco della zona - per le famiglie che hanno subito i furti - peccato che giorni sereni da vivere nella quiete familiare del Natale e del nuovo siano vissuti nell'ansia e nella preoccupazione".