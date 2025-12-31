Vigilia di capodanno in compagnia dei ladri ad Ariano: in allerta contrada Serra L'indignazione del parroco don Ottone Morra

Sarebbero almeno due finora le abitazioni prese di mira dai ladri ad Ariano Irpino. L'allarme arriva da località Serra. Dopo un lungo periodo di stop l'incubo è tornato e incredibilmente alla vigilia di capodanno. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.

Non è chiaro al momento che cosa realmente è accaduto. La notizia è stata immediatamente confermata sul gruppo whatsapp relativo all'emergenza furti.

"Dispiace davvero - ha detto don Ottone Morra - parroco della zona - per le famiglie che hanno subito i furti - peccato che giorni sereni da vivere nella quiete familiare del Natale e del nuovo siano vissuti nell'ansia e nella preoccupazione".