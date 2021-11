Il covid accelera, impennata di positivi in 60 province: c'è anche Avellino Le province di Avellino e Benevento tra le 60 italiane dove il virus avanza più veloce

Il covid avanza in tutti i comuni ma accelera drammaticamente in 60 province italiane dove, dati alla mano, si è rilevato un aumento dell'incidenza del 40% nell'ultima settimana e con trend di crescita, rispetto alla settimana precedente. Dati preoccupanti e gli esperti e amministratori predicano cautela.Secondo l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) l'incidenza dei casi di Covid-19 sale in 60 province. Ma non solo. Tra le province indicate sono 19 quelle che raggiungono un valore almeno di 50 casi a settimana per 100.000 abitanti e i valori più alti si registrano ancora nel Nord-Est. Lo indica l'analisi del matematico. E l'Irpinia è nell'elenco dei casi Covid in accelerazione, come anche al vicina Benevento. Con Gorizia (367), Bolzano (318), Forlì-Cesena (176), Udine (150), Teramo (128), Ravenna (121), Venezia (118), Vicenza (112), Treviso (111), Pordenone (109), Verona e L'Aquila (100), Pesaro e Urbino e Rimini (93), Savona ( 92), Ancona e Frosinone (88), Latina (84), Ascoli Piceno e Pisa (83), Asti (81), Lucca (79 ), Viterbo (76), Modena (75), Ferrara (69), Taranto e Lodi (68), Monza e della Brianza (66), Firenze (65), Sondrio (64), Macerata, Torino e Genova (61), Benevento, Mantova e Varese (60), Aosta e Sassari (58), Avellino e Milano (57), Alessandria (55), Cremona (54), Cosenza (53), Brescia (52), Como e Terni (51), Enna, Isernia e Vercelli (50), Novara, Nuoro e Agrigento (43), Palermo (41), Lecco (35), Bari (33), Bergamo (31), Campobasso (21), Ragusa (20), Sud Sardegna (14), Cagliari (12).