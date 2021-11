Smog, Festa: "Blocco auto non è la soluzione" Il sindaco scettico sul provvedimento ipotizzato dopo il tavolo in Prefettura

Sembra quasi che la discussione sull'ambiente sia diventato tema di scontro tra parti politiche. Dopo il tavolo tecnico-programmatico in Prefettura il sindaco Gianluca Festa ha contestato i dati delle misurazioni delle centraline che riportavano Avellino tra le città italiane con la peggiore qualità dell'aria. Inoltre, il primo cittadino ha ribadito le sue perplessità sull'ipotesi di blocco del traffico da attuare tra dicembre e gennaio. Settimana prossima il tavolo si aggiornerà proprio su questa eventualità. “Anche lo studio Cucciniello che abbiamo commissionato di recente ci dimostra che il blocco delle auto non incide in maniera significativa contro l'inquinamento. Mi pare che la stessa Arpac abbia confermato il dato dicendo che statisticamente pesa più o meno il 10% al massimo, rispetto ai valori, quindi prendiamo atto di quelli che sono stati i discorsi illustrati in Prefettura e attendiamo, se ce ne saranno, provvedimenti regionali".