Avellino. Al Teatro Partenio il cortometraggio "La maledizione dei Potter" La proiezione è per mercoledì prossimo, alle 20 presso la sala 1 dello storico cinema cittadino.

Girato nei giorni del complicato periodo estate-autunno dello scorso anno, finalmente arriva nella sala cinematografica del rinato Teatro Partenio il cortometraggio "La maledizione dei Potter".

Si tratta di un prodotto interamente irpino, che ha intensamente impegnato, sottraendoli ai brutti pensieri della pandemia, sessanta piccoli interpreti proiettati in una realtà magica e creativa.

La proiezione è prevista per mercoledì prossimo, alle ore 20 presso la sala 1 dello storico cinema avellinese.

"La Maledizione dei Potter", per la regia di Jessica Anna Festa, è prodotto da A.Re.Ci. STUDIO, Puck Teatré, ProTeatro con Lorenzo Brosca, Andrea Maurano, Alice Iannacchero, Elenagiulia Pirone.

Si tratta di una libera interpretazione dell'affascinante mondo creato da J.K. Rowling, ispirato all'opera teatrale di Jack Thorne "Harry Potter e la maledizione dell’erede”.

Il cortometraggio,13 minuti girati nell'estate del 2020, ha come filo conduttore aspettative, un cognome troppo grande, il rapporto genitori-figli, la voglia di riscatto e quella di affermarsi come individuo. È la magia a dare ad Harry Potter una seconda possibilità, ed è con la “Magia del teatro” che Puck Teatré e tutti i suoi sostenitori proveranno a donare un’opportunità a tutti gli “Harry” delle case-famiglia italiane, inizialmente attraverso libri e laboratori teatrali.

Ospite d'onore dell'evento Francesco Vairano, il doppiatore italiano del Professor Severus Piton.

"Sono circa 35000 i bambini orfani in Italia, i loro sorrisi saranno la vera magia, perciò accorrete numerosi per scoprire e prendere parte attivamente al progetto. Giuriamo solennemente di non avere buone intenzioni", ironizzano i responsabili dell'associazione Puck Teatré.