Covid, tornano le file al drive-in dei tamponi. Sellitto: "E' la quarta ondata" Da domani terza dose per chi ha ha fatto la seconda sei mesi fa

Tornano a ritmo sostenuto le file di macchine al drive-in per i tamponi nella zona Asi di Pianodardine dopo l'impennata di contagi in città: 22 casi in sole 48 ore.

Su 651 tamponi effettuati sono risultate positive 27 persone: 2 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 6 ad Avellino, 1 a Cervinara, 1 a Grottaminarda, 1 a Marzano di Nola, 3 a Mercogliano, 1 a Monteforte Irpino, 1 a Montemiletto, 1 a Pietrastornina, 1 a Rotondi, 3 a San Mango sul Calore, 2 a San Martino Valle Caudina, 1 a Santa Lucia di Serino, 1 a Sant'Angelo dei Lombardi, 1 a Serino.

All'ospedale Moscati sono 4 i pazienti ricoverati in terapia sub-intensiva. Il presidente dell'Ordine dei Medici Francesco Sellitto non ha dubbi: “Siamo nella quarta ondata, dobbiamo prestare attenzione soprattutto ai più piccoli. I dati preoccupano. Quando qualche tempo fa parlavo di quarta ondata sembravo un pazzo, non volevo fare la Cassandra ma ora questa è la realtà. Abbiamo esagerato nel “fuori tutti” e questi sono i risultati. Bisogna prestare tanta attenzione soprattutto per i bambini, secondo me vanno vaccinati. Giustissima la decisione della Regione di estendere a tutti la terza dose senza prenotazione, trascorsi i 6 mesi dalla seconda fiala, dobbiamo accelerare. L'ideale sarebbe stato fare le terze dosi negli studi dei colleghi di medicina generale, facendole coincidere con i vaccini anti-infuenzale ma forse per ragioni organizzative si è preferito fare diversamente. L'importante però è che si acceleri. Io ho dato l'esempio e ho già fatto la dose booster, tanti altri miei colleghi hanno fatto lo stesso e sto esortando chi non lo ha fatto ancora.

Intanto continua la campagna vaccinale dell’Asl di Avellino. Da domani sarà possibile accedere ai Centri vaccinali attivi, senza prenotazione, per la somministrazione della terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantati e immunocompromessi e della terza “dose booster” per tutti i cittadini che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario a partire dai 18 anni. L’accesso avverrà in modalità open-day. Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Domani saranno attivi dalle 14 alle 20 i Centri Vaccinali di Avellino Paladelmauro, Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mugnano del Cardinale. Nei centri vaccinali irpini sono state somministrate complessivamente 1.150 dosi di vaccino, così suddivise: 77 presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, 399 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 66 presso il Centro Vaccinale di Montoro, 92 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 105 presso il Centro Vaccinale di Vallata, 91 presso il Centro Vaccinale di Atripalda, 128 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda, 103 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale, 36 a domicilio, 6 presso MMG e 47 presso le residenze sanitarie.